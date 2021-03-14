Благодаря пандемии германские компании сэкономили на командировках €50 млрд

Германские компании сэкономили около €50 млрд на командировках и деловых поездках своих сотрудников в 2020 году благодаря коронавирусным ограничениям. Об этом в интервью Welt am Sonntag рассказал глава Ассоциации немецкого управления путешествиями (VDR) Ганс-Инго Биль.

«По нашим оценкам, в прошлом году они потратили на деловые поездки от €5 млрд до €9 млрд»,— уточнил господин Биль. Эту цифру Ассоциация получила, опросив 560 компаний-членов. Таким образом, уровень расходов германских компаний на командировки за год упал примерно на 90%. При этом, по подсчетам самой газеты, крупные корпорации сумели сэкономить по несколько сотен миллионов евро. Так, например, фармацевтическая компания Bayer сэкономила во время пандемии €266 млн, а химконцерн BASF — около €200 млн.

Господин Биль прогнозирует, что даже при скором снятии коронавирусных ограничений объем командировок в ближайшие годы все равно останется на крайне низком уровне по сравнению с доковидным периодом.

Кирилл Сарханянц