У ярославца за долг в 260 тысяч рублей приставы арестовали автомобиль

В Ярославле виновник ДТП попытался уклониться от выплаты материального ущерба в сумме более 260 тыс. руб., скрывая свое имущество от ареста, сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области. По информации пресс-службы, с участием 30-летнего должника, находившегося в состоянии опьянения, произошло ДТП.

Владелица разбитого в аварии автомобиля обратилась в суд с требованием возмещения материального ущерба виновником ДТП. Судья назначил компенсацию в размере 260 тыс. руб., но виновный в аварии не произвел выплаты. Судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия с автомобилем должника. Однако и после этого неплательщик не выходил на связь и не возмещал материальный ущерб, скрывая свое имущество от ареста. Судебные приставы завели разыскное дело.

«Через некоторое время к судебному приставу, осуществляющему розыск, поступила информация о том, что, несмотря на имеющийся запрет регистрационных действий, в сети Интернет появилось объявление о продаже автомобиля. Представитель исполнительной власти под видом покупателя отправился на просмотр выставленного на продажу автомобиля»,— рассказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, прибыв на место встречи, судебный пристав арестовал имущество, которое может пойти в счет погашения долга при дальнейшей неоплате задолженности.

Алла Чижова