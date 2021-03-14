На ООПТ в Сочи планируют разрешить использование биологических и химических средств

Министерство природных ресурсов РФ не позднее 19 марта готово дать необходимые разъяснения действующего природоохранного законодательства относительно использования на особо охраняемых природных территориях биологических и химических средств защиты растений. Об этом в рамках прошедшего накануне в Сочи совещания по развитию ООПТ федерального значения сообщил глава минприроды России Александр Козлов.

В настоящее время федеральное законодательство запрещает интродукцию чужеродных организмов на ООПТ, а Лесной кодекс РФ – применение на них пестицидов. Планируется, что данные ограничения будут сняты, чтобы сохранить сочинскую флору. Также будет определен объем финансирования соответствующих мероприятий.

Так, по данным мэрии курорта, за последние годы в Сочи появилось около 30 инвазивных видов вредителей, завезенных в основном вместе с посадочным материалом из европейских питомников в предолимпийский период. Так, самшитовая огневка уничтожила почти 1,9 тыс. га реликтовых самшитовых лесов из существовавших 2,3 га. Кроме того, флоре угрожают клоп кружевница дубовая, коричневый мраморный клоп, эвкалиптовая листоблошка, каштановая минирующая моль, пальмовый мотылек, красный пальмовый долгоносик и кипарисовая радужная златка.

По словам Александра Козлова, эффективное лечение сочинской флоры будет возможно только с помощью завезенных из-за рубежа средств. Приступить к работе планируют в мае-июне. Предполагается, что препараты и энтомофаги (насекомые-хищники, истребляющие определенные виды инвазивных вредителей) будут использованы не только на особо охраняемых природных территориях, но и в городской черте олимпийской столицы.

Дмитрий Михеенко