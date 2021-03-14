В Татарстане ожидают метель продолжительностью сутки

Главное управление МЧС Татарстана со ссылкой на прогноз Гидрометцентра предупредило о том, что в регионе начнется метель с 18:00 14 марта. Предположительно, она продлится целые сутки – до 18:00 понедельника.

На территории республики, в том числе в Казани, местами ожидается ухудшение видимости до 500-1000 метров, сильный ветер порывами 15-20 м/с (в Казани до 18 м/с), гололед.

В западных частях Татарстана в ночь с воскресенья на понедельник, согласно прогнозу, выпадет много снега, на дорогах возможны снежные заносы и гололедица.

В МЧС рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"