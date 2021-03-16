Столицы меряются ипотекой

Аналитики ЦИАН проанализировали рынок ипотечного кредитования в сегменте новостроек в Московской и Петербургской агломерациях, выяснив, чем отличаются предпочтения клиентов.

По итогам трех лет (с 2018 по 2020 год) лидерами ипотечного кредитования в Московской и Петербургской агломерациях стали Сбербанк, банк ВТБ и Альфа-банк, на которые пришлось 67,3% выданных кредитов. Примечательно, что лидеры ипотечного кредитования различаются в зависимости от региона. В Москве и Московской области в топ-5 не входит банк «Санкт-Петербург» — вместо него в пятерке Россельхозбанк. В Петербургской агломерации обратная ситуация: вместо Альфа-банка в лидерах банк «Санкт-Петербург». Регионы объединяет одно: Сбербанк и ВТБ первые по выдаче ипотеки на первичном рынке. В десятку лидеров по количеству выданных кредитов на новостройки за последние три года также вошли Промсвязьбанк, «Дом.РФ», Газпромбанк, «Возрождение».

На пять лидирующих по количеству выданных ипотек банков приходится 75,4% спроса. Причем конкуренция усиливается: в 2018 году пятерка лидеров в целом по Московскому и Петербургскому регионам заключала 79,2% сделок против 77,1% в 2020 году. Снижение доли лидирующих банков наблюдается как в Московской области, так и в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Кредиты на самое дорогое жилье берут в Газпромбанке, самое доступное — в Промсвязьбанке.

По итогам трех лет (с 2018 по 2020 год) средняя стоимость квартиры, купленной в кредит, в целом по Московскому и Петербургскому регионам составила 6,94 млн рублей. Из десяти лидирующих по количеству выданных кредитов банков наибольшая средняя стоимость жилья зафиксирована в Газпромбанке (7,6 млн рублей). Средний бюджет покупки квартиры в бюджете от 7 млн отмечен также в ВТБ и Альфа-банке (по 7,18 млн в среднем).

Минимальная средняя стоимость купленной в ипотеку квартиры (5,8 млн рублей) — в Промсвязьбанке. Чуть выше — в банке «Возрождение» (5,9 млн рублей). Лидер ипотечного кредитования Сбербанк за последние три года выдал ипотеку на жилье средней стоимостью 6,16 млн рублей.

В разрезе отдельных регионов ситуация меняется. В Московском регионе средний бюджет покупки ипотечной квартиры (2018–2020 годы) составил 8,2 млн рублей. Самый большой «средний чек» ипотечной сделки также отмечен в Газпромбанке (9 млн). Минимальное значение — в Сбербанке (6,9 млн). Эксперты объясняют это высокой долей аккредитованных Сбербанком проектов, предлагающих заемщикам в отдельных проектах более выгодные условия. Низкий средний бюджет покупки также наблюдается в «Открытии» (6,9 млн).

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области средняя стоимость ипотечной квартиры, приобретенной за последние три года, составляет 4,3 млн рублей. Самые дорогие квартиры на первичном рынке покупают в Газпромбанке (5,1 млн), самые доступные — в Сбербанке, «Открытии» и Промсвязьбанке (в среднем по 4 млн).

С 2018 по 2020 год средняя стоимость квартиры, купленной в ипотеку, увеличилась для Московской области на 23%, для Петербургской агломерации — на 34%. Средний срок ипотечного кредита за последние три года составил 208 месяцев, или 17 лет и четыре месяца. В Московском регионе ипотеку брали сроком в среднем на десять месяцев больше, чем в Петербургской агломерации: 212 и 202 месяца соответственно. Самые продолжительные кредиты на первичном рынке в среднем выдают «Возрождение» (232 месяца) и «Дом.РФ» (227 месяцев). Минимальные сроки ипотечного кредитования — в банке «Санкт-Петербург» (192 месяца) и в Сбербанке (198 месяцев).

Средние сроки кредитования увеличиваются с каждым годом: по итогам 2020 года в сравнении с 2018 годом средний срок кредита увеличился почти на два года (на 23 месяца) в Петербургской агломерации и на 20 месяцев в Москве и Московской области в целом.

Эксперты ЦИАН также проанализировали, есть ли зависимость между средним сроком кредита и средней стоимостью квадратного метра. Чем выше цена, тем быстрее заемщики планируют выплатить кредит, что объясняется уровнем дохода выше среднего.

ЦИАН составил рейтинг проектов по количеству выданных ипотек в Москве и Санкт-Петербурге в период с 2018 по 2020 год включительно. Все новостройки расположены на периферии городов, что подразумевает невысокую среднюю стоимость квадратного метра. Кроме этого, популярны масштабные проекты комплексного освоения. В Москве лидер по числе ипотек — ЖК «Саларьево Парк», в Санкт-Петербурге — «Чистое небо».

В среднем по Московской и Петербургской агломерациям за последние три года 47% ипотек на покупку новостройки было оформлено на мужчин, соответственно, остальные 53% кредитов взяли женщины. Примечательно, что в столичном регионе разница минимальна: 49 и 51% соответственно, тогда как в Петербурге и Ленобласти дисбаланс значительно выше: только 44% ипотек оформлено на мужчин.

Среди лидирующих по количеству выданных ипотек на первичном рынке банков наибольшая доля заемщиков-мужчин (49%) за последние три года зафиксирована в банке ВТБ. Для сравнения, в Сбербанке доля чуть ниже — на уровне 45%. Минимальная доля кредитов, оформленных на мужчин,— в банке «Санкт-Петербург» (всего 42%).

Различия между представителями разных гендеров заключаются не только в выборе банка, но и в сроках кредита, а также в стоимости и площади жилья, купленного в кредит. В среднем по Московскому и Петербургскому регионам средний срок ипотечного кредита, оформленного на женщин на первичном рынке, составил 205 месяцев против 211 месяцев по кредитам, заемщики по которым являются мужчины. С 2018 по 2020 год средний срок займа увеличился сопоставимо и в том, и в другом случае (+11 и +10%).

Меньший срок кредита ЦИАН объясняет бюджетом покупки и площадью среднего объекта, купленного в ипотеку на первичном рынке. По статистике мужчины берут в ипотеку квартиру дороже в среднем почти на 1 млн рублей (7,4 млн в среднем по Московской и Петербургской агломерации), чем заемщики-женщины (6,5 млн рублей в среднем за последние три года). Средняя площадь квартиры, купленной в кредит мужчинами,— 53,3 кв. м, что на 8% выше, чем размер жилья, купленного в кредит женщинами (49,3%).

Василий Стариков