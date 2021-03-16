Плюсы на минусы

Недвижимость в прошлом году в очередной раз продемонстрировала все свои противоречия. С одной стороны, она традиционно является локомотивом для экономики. Одно рабочее место на стройке обеспечивает несколько рабочих мест в смежных отраслях. С другой — недвижимость «живет» в прошлом и реагирует на вызовы времени, которые были актуальны два-три года назад. Это обусловлено длительностью строительного цикла. Но в период пандемии такая замедленность реакции, возможно, и сыграла положительную роль. Паника, присущая всем нестабильным временам, на реализации проектов не сказалась: раскупали уже готовое жилье. Работа же над проектами в начальной стадии если и приостанавливалась, то ненадолго, а к моменту завершения цикла это отставание, вполне вероятно, будет наверстано.

Не менее противоречива ситуация и с торговой недвижимостью, которой в 2020 году пришлось, пожалуй, тяжелее всего: именно она в полной мере испытала на себе стремление чиновников имитировать бурную деятельность. Больше всего ограничений коснулось кинотеатров, фуд-кортов, фитнес-клубов и прочих заведений в торговых центрах. Компании, которые до пандемии провели реконструкцию своих объектов и создавали в своих комплексах новые форматы, казалось бы, попали в крайне затруднительное положение: вложенные средства весь прошлый год оказались замороженными. Но эксперты указывают на то, что значительная часть торговых комплексов Петербурга уже давно требует обновления. Средний цикл жизни ТРК, по разным оценкам, составляет от семи до десяти лет — потом он морально и физически устаревает и требует реконцепции. По окончании пандемии реконцепция все равно будет нужна, но после голодного года взять деньги на проведение этих работ будет негде. И владельцы комплексов, которые, вроде бы были в проигрыше, возможно, смогут получить преимущество.

Валерий Грибанов, редактор Guide «Недвижимость»