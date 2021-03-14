«Идеальная точка блинной недели»

Ресторанный критик “Ъ” Дарья Цивина рассказывает о блинном меню московских заведений.

В последний день Масленицы завершаем наш праздничный блинный обзор.

В Russian Wine Bar на сегодня намечены проводы зимы с сожжением соломенного чучела под фирменный коктейль, также в меню — блины с языком и томатами, с тартаром из лосося, с креветками и раковым соусом биск.

Во дворе бара-ресторана «Стрелка» 14 марта ожидается масленичное барбекю с горячим чаем и пряным сидром, настойками, водкой, пикули, блинами с разными топпингами и специальными хот-догами для самых голодных. Всем страждущим в подарок раздают шашлычки с маршмеллоу, поджарить которые можно будет на специальных кострищах. Также запланированы уличные хороводы, игры и особый масленичный ритуал в исполнении команды ресторана.

В Wine&Crab на Никольской и в Барвихе действует блинное меню с винным пейрингом: к блинам с грибами и соусом из сморчков предлагают мозельский рислинг 2018, к блинам с крабом, корнеплодами и соусом из красной икры — петнат от Павла Швеца, блинный торт с матча, мороженым и чипсами «женят» со сладким рислингом из Рейнгау.

Вбежать в последний вагон уходяшего праздника все Прощенное Воскресенье можно и в мясном ресторане 800 Contemporary Steak, где подают блины с бураттой, чатни из хурмы и тархуном и блины фламбе с фундучным пралине, ромом и сусальным золотом. Мои личные фавориты — блинчики с костным мозгом и кострецом с дымом. Идеальная точка длинной блинной недели.