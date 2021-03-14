Обозреватель “Ъ FM” Настя Ройзман рассказывает, кто сыграет главные роли в картине к столетию модного дома Gucci.

Gucci в этом году – сто лет.

За это время компания проделала поистине большой путь — от крошечной мастерской, в которой делали дорожные сумки и чемоданы, до, пожалуй, самого известного модного бренда.

По этому случаю Ридли Скотт снимает новый фильм House of Gucci. На днях в сети появился первый кадр со съемок. На нем Леди Гага в образе Патриции Реджани — бывшей жены Маурицио Гуччи, внука основателя знаменитого модного дома Гуччио Гуччи.

Она заказала убийство экс-супруга, получила за это 29 лет тюрьмы, а заодно и прозвище —«Черная вдова». Однажды журналисты спросили ее: «Патриция, почему вы наняли киллера, чтобы убить Маурицио Гуччи? Почему не застрелили его самостоятельно?». «У меня плохое зрение, — отвечала она. — Я не хотела промахнуться».

Маурицио был убит на пороге своего офиса. Поводом стала измена и, как водится, опасения за судьбу наследства. Его в ленте сыграет Адам Драйвер, которого также можно увидеть на снимке. Белоснежный свитер с этого кадра уже попал в десятки модных подборок.

Вместе с ним и Леди Гагой в ленте появятся также Джереми Айронс, Джаред Лето и Аль Пачино. Премьера состоится осенью.