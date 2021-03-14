В Свердловской области ожидается плюсовая температура и снег

В начале недели в Свердловской области синоптики прогнозируют потепление, облачную погоду, местами ожидается снег. По данным уральского гидрометцентра, в понедельник, 15 марта, ночью в регионе будет от -15 до -10 градусов, днем — от - 4 до +1. Ветер юго-западный 4-9 м/с, днем с порывами до 14 м/с.

16 марта в Свердловской области местами будет умеренный снег. Ночью столбики термометров опустятся до -12 градусов. Днем ожидается от -3 до +2. Ветер юго-западный 4-9 м/с с порывами до 15 м/с.

В среду, 17 марта, ожидается мокрый снег. Ночью синоптики прогнозируют от -10 до -5 градусов, днем — от 0 до +5 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

В Екатеринбурге в понедельник ночью столбики термометров опустятся до -12 градусов, днем — до -3. В ночь на вторник температура воздуха ночью составит от -9 до -7 градусов, днем — от -2 до 0 градусов. 17 марта синоптики прогнозируют от -7 до -5 градусов ночью, и от +1 до +3 — днем. На протяжении всех трех дней в столице Урала ветер будет юго-западный 4-9 м/с с порывами 12-14 м/с.