В Татарстане еще 50 человек заразились коронавирусом

Минздрав Татарстана сообщил еще о 50 заразившихся за сутки новой коронавирусной инфекцией. Из них 17 человек госпитализированы, остальные лечатся на дому. В результате на 14 марта в Татарстане зарегистрировано 18 686 случаев COVID-19.

Среди новых заболевших нет детей и 32 человека – в возрасте от 60 лет.

В том числе в Казани зарегистрировали 19 человек с коронавирсом, в Набережных Челнах – 8, еще 12 районах республики – по 1-3 заболевших.

Выздоровели за весь период пандемии в регионе 15 343 человек, в том числе 11 — за минувшие сутки.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"