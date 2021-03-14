В Ярославле сгорел автомобиль возле ТЦ «Победа»

В Дзержинском районе Ярославля около торгового центра «Победа» сгорел автомобиль, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области. По информации пресс-службы, во время пожара никто не пострадал.

В МЧС рассказали, что сообщение о возгорании автомобиля поступило на пульт дежурного 13 марта в 16:32. На улице Труфанова рядом с домом №19, в котором находится ТЦ «Победа» горел легковой автомобиль «ВАЗ-2199». В 16:54 пожар был ликвидирован.

На место происшествия выезжали два пожарных автомобиля и восемь человек личного состава пожарно-спасательной службы. Причина возгорания устанавливается. В связи с происшествием будет проведено исследование в пожарно-испытательной лаборатории.

Алла Чижова