За сутки в Ярославской области умерли от коронавируса четыре человека и 107 заболели

В Ярославской области за последние сутки зафиксировано четыре смерти от коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб. По данным оперштаба, в области за истекшие сутки было выявлено 107 новых случаев заболевания COVID-19. За это же время в регионе 92 человека вылечились и выписались из больниц.

По данным на 14 марта всего на территории Ярославской области с начала пандемии коронавируса поставлен 34471 диагноз COVID-19. За это же время вылечились 33147 человек, заразившихся коронавирусом. 451 больной скончался.