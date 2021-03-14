Бывший краевой министр возглавил бумажную фабрику в Казани

Новым гендиректором ЗАО «Агротехмашстройсервис» (АТМСС, Казань) стал бывший глава краевого министерства промышленности Кирилл Хмарук. Сведения об этом внесены в ЕГРЮЛ 12 марта, свидетельствуют данные базы СПАРК-Интерфакс.

Ранее пермское ООО «Никнас», совладельцем которой является господин Хмарук, на торгах приобрело у ПАО «Мотовилихинские заводы» 100% долей ЗАО «АТМСС». Стоимость сделки составила 164,5 млн руб.

АТМСС производит гигиенические средства под торговой маркой «Нега». Это предприятие ПАО «Мотовилихинские заводы» получило под контроль в 2009 году за долги экс-акционера Марата Загидулова.