За сутки коронавирус подтвердился у 28 ямальцев

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) за минувшие сутки было выявлено 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с COVID-19, еще один человек скончался.

Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 37 571. Более 35 тыс. пациентов выздоровели, от вируса умерли 404 человека.

В России за последние сутки COVID-19 диагностировали у 10 083 человек. Всего с начала пандемии в стране было зарегистрировано 4 390 608 случаев инфицирования. Более 3,9 млн человек выздоровели, 92 090 пациентов скончались.