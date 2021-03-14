В Тюменской области COVID-19 диагностировали у 79 человек

За сутки в Тюменской области было зарегистрировано 79 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией и пять летальных исходов, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием.

По данным на 14 марта, с начала пандемии в регионе был зафиксирован 32 431 случай инфицирования COVID-19, более 30 тыс. пациентов выздоровели, 330 человек скончались.

За прошедшие сутки в России было подтверждено 10 083 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 4 390 608, более 3,9 млн человек выздоровели, 92 090 пациентов скончались.