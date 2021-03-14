BioNTech создала альянс для увеличения производства вакцин против COVID-19

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech строит новый альянс для производства вакцины от коронавируса COVID-19, сообщила газета The Wall Street Journal. Альянс должен помочь справиться с дефицитом доз препарата совместного производства BioNTech и Pfizer в ЕС и других странах.

В альянсе примут участие 13 компаний, в том числе конкуренты Pfizer. Как заявили в BioNTech изданию, в переговорах по созданию альянса участвовала и Pfizer. Среди вошедших в альянс — швейцарская компания Novartis, немецкая Merck и французская Sanofi. Совместно они должны будут выполнить план по производству 2 млрд доз вакцины в этом году.

Как уточнила газета, на данный момент BioNTech и Pfizer продали 500 млн доз в ЕС, 300 млн — в США, 120 млн — в Японию, 110 млн — в Китай, 40 млн — в Великобританию и 20 млн — в Канаду. Несколько миллионов доз были проданы по нераскрытым контрактам с Ближним Востоком и другими странами, а 40 млн — механизму ВОЗ Covax, который занимается распространением вакцины в бедных странах.

Во сколько обойдутся миру вакцины от COVID-19 — в материале “Ъ” «Гонка за миллиардами».