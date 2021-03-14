Право аренды земельного участка ООО «Экспертстрой» реализуют за 938 млн рублей

Начальная цена для реализуемого на открытых торгах права аренды земельного участка краснодарского ООО «Экспертстрой» определена арбитражным судом Краснодарского края в размере 938,3 млн руб. Его рыночная стоимость, согласно акту оценки, составляет 1,17 млрд руб. По закону «Об ипотеке», начальная цена реализуемого на торгах залогового имущества определяется исходя из 80% его рыночной стоимости. Соответствующее сообщение опубликовано в ЕФРСБ.

По данным Федресурса, на торги будет выставлено право аренды земельного участка (153 тыс. кв. м) в Мытищах Московской области. Участок находится на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, а также землях для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и землях иного специального назначения. Вид разрешенного использования: под строительство производственно-торгового и складского комплекса, переданного должнику в аренду сроком на 49 лет (с 1 сентября 2003 года по 31 августа 2052 года) по договору аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности и используемого для ведения предпринимательской деятельности.

Согласно документам арбитражного суда Краснодарского края, в декабре 2017 года судебная инстанция признала ООО «Экспертстрой» банкротом по заявлению ООО «СтройПроектРеконструкция». Как следует из материалов дела, предъявленная к установлению задолженность ООО «Экспертстрой» перед заявителем составила 88,7 млн руб. основного долга, 8,5 млн руб. неустойки и 200 тыс. руб. судебных расходов. В январе 2020 года в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Экспертстрой» включены требования ООО «Коурф» в сумме 175,6 млн руб., как обеспеченные залогом имущества должника - правом аренды земельного участка в Мытищах. Суд утвердил положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника, находящегося в залоге ООО «Коурф» с установлением начальной продажной цены имущества без учета НДС в размере 938,3 млн руб. Организатором торгов выступает конкурсный управляющий ООО «Экспертстрой».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Экспертстрой» зарегитрировано в Краснодаре в 2001 году. Его основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Уставный капитал – 10 тыс. руб. Владельцем 100% уставного капитала является зарегистрированное в Республике Панама «Соллейс глобал корпорейшн». Изначально владельцем общества была швейцарская компания. Последние финансовые данные ООО «Экспертстрой» датируются 2018 годом, когда выручка компании составила 12,7 млн руб., чистая прибыль – 9,2 млн руб., кредиторская задолженность – 179 млн руб.

Дмитрий Михеенко