Ночью в ДТП на трассе под Ярославлем пострадал пассажир легковушки

В Ростовском районе Ярославской области на трассе произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России по Ярославской области.

По данным пресс-службы, ДТП произошло 14 марта около 03:19 в Ростовском районе на 221 км трассы М-8. Водитель легкового автомобиля Ford Focus не справился с управлением и совершил столкновение с легковым автомобилем LADA Kalina. В результате ДТП пассажир отечественного автомобиля был госпитализирован с травмами.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Устанавливаются все подробности случившегося.

Алла Чижова