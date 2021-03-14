Масленичные гуляния в Ярославле: полная программа на 14 марта

В Ярославле 14 марта проходят заключительные мероприятия в честь Масленицы, сообщили в управления культуры мэрии города Ярославля. На сайте управления культуры была опубликована полная программа масленичных гуляний в Ярославле.

С 10 часов до 19 часов в парке на острове Даманском будет работать «Масленичная ярмарка». Там же с 12 часов до 17 часов пройдут развлекательные программы, концерты, игры и конкурсы. За участие в соревнованиях сударыня Масленица обещает призы.

Ярославский музей заповедник предлагает праздничную программу «Солнце Масленицы», которая пройдет в 11, 13 и 14 часов. На мероприятие необходимо записаться по номеру 30-38-69. В программе музея забавы с медведем, масленичный дед, представление Петрушки, старинные русские игры и состязания, солнечный мастер-класс и настоящее световое представление.

Музей-заповедник Н.А.Некрасова «Карабиха» приглашает ярославцев на интерактивную экскурсию по экспозиции Большого дома, игровую программу с участием Мороза-воеводы, Весны-красны, масленичные игры и усадебное угощение. Праздничные мероприятия пройдут в 10, 12 и 14 часов.

Музей эмальерного искусства «Эмалис» в 11 и 16 часов проведет мастер-класс по росписи кулонов в технике горячая эмаль, а музей им В. Ю. Орлова предложит свою праздничную программу для детей и взрослых, которая пройдет в 12 и 16 часов.

Ярославская государственная филармония в 12 часов приглашает жителей Ярославля на музыкальную программу «Масленичный переплох».

На Которосльной набережной на площади колеса обозрения «Золотое кольцо» с 12 до 15 часов также пройдут масленичные гуляния: интерактивная программа «Кукольный театр», рыцарские бои, концерт «Молодецкие забавы», сжигание чучела масленицы. Организаторы обещают подарки всем участникам праздника.

На праздник для всей семьи «ZOO-Разгуляй» приглашает Ярославский зоопарк. В программе: мастер-класс по изготовлению масленичной куклы-оберега, катание на настоящих русских санях, запряженных лошадьми, катание на пони у ДУЦ «Ковчег», сжигание Масленицы, показательные кормления животных праздничными блинами, фотозона с ручными животными ДУЦ «Ковчег». Гуляния продлятся с 11 до 17 часов на территории зоопарка.

Праздничные мероприятия пройдут в Заволжском, Дзержинском, Красноперекопском, Ленинском, Фрунзенском районах Ярославля перед районными домами культуры с 12 до 14 часов.

Алла Чижова