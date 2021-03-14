В Прикамье выявлено 143 новых случая заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 143 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19). Среди новых инфицированных 56 мужчин и 87 женщин. Среди заболевших 12 детей, 16 пациентов в возрасте от 15 до 29 лет, 46 пациентов – от 30 до 49 лет, 38 человек в возрасте 50-64 лет и 31 человек старше 65 лет. Лечение в больницах проходят 19 человек, еще 124 пациента лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 48 957 случаев COVID-19. Выздоровели – 42 084 человека, умерли от коронавируса – 1822 человека.