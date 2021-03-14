Дорожный нацпроект в Новороссийске выполнен на треть

В Новороссийске работы по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» выполнены на 36,3%. Как сообщают в краевой администрации, в настоящее время ведутся работы на Мысхакском шоссе, а также на улицах Исаева, Шаумяна, Гончарова, Менжинского и Котовского.

На Мысхакском шоссе, в частности, кроме выравнивающего слоя асфальта, сделают тротуары, а также реконструируют пешеходный переход и светофор. На улице Гончарова в настоящее время подрядчики укладывают выравнивающий слой покрытия.

Всего в текущем году на Кубани планируется отремонтировать 128 дорожных объектов общей протяженностью 124 км. Помимо Новороссийска, работы затронут 49 объектов в Сочинской агломерации и 62 участка дорог – в Краснодарской агломерации. На дорогах регионального значения работы будут идти на шести объектах.

Дмитрий Михеенко