В Рыбинске купили «Ледокол» для очистки тротуаров от наледи

В городе Рыбинске Ярославской области приобрели специальную машину для очистки тротуаров от наледи марки «Ледокол», сообщил на своей странице в Facebook глава Рыбинска Денис Добряков. Он отметил, что «Ледокол» приобретен предприятием ООО «ДЭО», которое занимается уборкой дорог и тротуаров.

«Машина не повреждает покрытие – ее можно безбоязненно использовать при скалывании льда и плотного снега с плитки, гранита, бетона и даже мраморных поверхностей. В этом сезоне аппарат будет работать в центре Рыбинска – чистить пешеходные переходы и остановки. Посмотрим, как справится. Если результат устроит, на следующую зиму купим еще»,— написал господин Добряков.

Аппарат для уборки наледи с дорог и тротуаров выпускается в Санкт-Петербурге. Изобрел его инженер Глеб Дружинин. По данным телеканала «Санкт-Петербург», аппарат способен удалять слой наледи толщиной до 20 см. По данным компании, которая занимается реализацией аппаратов, они продаются по цене 95 тыс. руб.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что рыбинское муниципальное предприятие «ДЭО» приобрело два новых снегоуборщика, предназначенных для очистки тротуаров от снега. Снегоуборщики позволяют чистить тротуары там, где не могут пройти трактора. В частности, с помощью данной техники очищают тротуары на Волжском мосту.

Антон Антонов