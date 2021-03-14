В Краснодаре на улице Беговой сгорел пассажирский автобус

Сегодня, 14 марта, на улице Беговой в Краснодаре сгорел пассажирский автобус. Сообщение о возгорании поступило пожарным в 09:06. Номер маршрута не уточняется.

Как рассказали в ГУ МЧС по краю, по прибытию первого пожарного подразделения в 09:18 было установлено, что горение происходит на площади 35 кв. м. Уже в 09:22 пожар был локализован, в 09:26 – ликвидировано открытое горение и в 09:32 – полностью ликвидировано возгорание на площади 35 кв. м.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

К тушению пожара были привлечены восемь человек личного состава и две единицы техники. Пострадавших в результате инцидента нет.

Дмитрий Михеенко