В Красноярске возбудили уголовное дело после смерти ребенка со спинально-мышечной атрофией

СКР по Красноярскому краю и Хакасии по материалам процессуальной проверки возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц «Красноярского краевого клинического центра охраны и материнства».

Как уточняется на сайте ведомства, дело возбуждено по факту неисполнения или ненадлежащего исполнения сотрудниками учреждения своих обязанностей «вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности причинение смерти годовалому ребенку» ((ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Согласно предварительной версии следствия, пациенту своевременно не ввели препарат «Нусинерсен» («Спинраза») для оказания необходимой медицинской помощи, что привело к смерти. «В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лица, причастные к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается», - говорится в сообщении ведомства.

«Спинраза» - это первый в мире препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). При регулярной терапии приостанавливает развитие СМА и стабилизирует состояние пациента. Вводится интратекально - непосредственно в спинномозговую жидкость.

Артем Шпек