В Удмуртии зарегистрировали 81 новый случай заражения коронавирусом

Еще 81 житель Удмуртии заболел коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб республики. Диагноз подтвердился у 42 жителей Ижевска, 11 жителей Шарканского района, шести жителей Глазова, по четыре случая в Сарапуле, Игринском районе, по три в Воткинске, Камбарском районе, два в Можге, по одному случаю зарегистрировано в Глазовском, Каракулинском, Киясовском, Сарапульском, Увинском, Юкаменском районах.

70 человек выздоровели. 38 537 человек поставили вакцину против COVID-19, из них 21 201 получил второй компонент.

Всего на 14 марта в Удмуртии зарегистрировано 29 353 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 26 020 человек выздоровели, 366 скончались. 2 515 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 355 средней степени тяжести, 97 в тяжелом состоянии.