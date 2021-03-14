В Югре за сутки выявили 85 новых случаев COVID-19

На территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) за минувшие сутки было зарегистрировано 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще один человек умер.

По данным регионального оперативного штаба, новые случаи выявлены в 18 муниципалитетах. Большинство инфицированных зафиксировано в Ханты-Мансийске (19), Сургуте (12) и Нягани (12). На момент выявления у 66 человек были симптомы ОРВИ, у 16 диагностирована пневмония, еще трое переносили болезнь в бессимптомной форме.

Таким образом, всего с начала пандемии в Югре COVID-19 заболели 52 823 человека, более 51 тыс. пациентов выздоровели. В тяжелом состоянии находятся 56 больных, 30 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Общее число летальных случаев достигло 772.