Жительница Новосибирска предстанет перед судом за применение насилия в отношении полицейского

Железнодорожный межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летней жительницы, обвиняемой в применение насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК РФ).

По информации следствия, 12 декабря прошлого год обвиняемая, находясь возле новосибирского театра оперы и балета, противодействовала осуществлению сотрудником полиции административного производства в отношении ранее знакомого ей лица и «нанесла ему не менее двух ударов кистью руки в область головы». В ходе расследования дела женщине избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении ведомства.

12 декабря 2020 года возле театра оперы и балета проходил массовый пикет в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Тогда, по оценкам местных СМИ, на акцию собралась около десяти человек.

Первые акции в поддержку экс-главы края в Новосибирске проходили еще летом того же года. Одной из активных участниц была общественница Яна Дробноход. На нее возбудили уголовное дело по ст.212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил участия в публичных акциях). По решению суда ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако после этого в знак протеста она вышла на одиночный пикет, после чего суд заменили домашний арест до 30 марта на содержание под стражей в СИЗО.

Артем Шпек