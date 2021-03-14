В бийском отделении «Справедливой России» сменится руководство

Реготделениие партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае сообщило о смене руководство в бийской ячейке. Как уточняется на сайте партии, председатель совета местного отделения и депутат гордумы Елена Речкова подала заявлении о прекращении членства в партии. Причина подачи заявления не уточняется.

«В настоящее время в Бийске ведется подготовка к конференции по переизбранию руководящих органов – совета местного отделения, председателя совета и контрольно-ревизионной комиссии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время бюро совета реготделения справороссов рассмотрит вопрос о рекомендации кандидатуры на должность главы ячейки. Получить комментарий у госпожи Речковой «Ъ-Сибирь» не удалось.

Елена Речкова избралась в гордуму в 2017 году. В текущем седьмом созыве занимает должность заместителя председателя, руководит фракцией справороссов, входит в комитет по ЖКХ и транспорту. Председатель правления Алтайской краевой общественной организации социальных и научных инициатив «Время Перемен».

Артем Шпек