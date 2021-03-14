Задержанных на форуме независимых депутатов гордумы Томска отпустили

Депутатов гордумы Томска Ксению Фадееву, Артема Фатеева (входят в депутатскую группу «Штаб Навального в Томске») и Максима Забелина (входит в «Группу местного самоуправления») отпустили из ОМВД. Об этом они сообщили у себя в соцсетях.

«Меня отпустили, возбудили административное дело о сотрудничестве с нежелательной организацией., суд хотят провести в Москве, я ходатайствовала о перенесении рассмотрения в Томск», - рассказала депутат горсовета, руководитель местного штаба Алексея Навального Ксения Фадеева у себя в Instagram.

Депутатов задержали накануне на форуме муниципальных депутатов в Москве, организованной «Открытой Россией». Как сообщал «Ъ» со ссылкой на правоохранительные органы, проведение мероприятия было незаконно «из-за деятельности нежелательной организации». Полицейские заявили, что участники должны разойтись, иначе «все будут задержаны» и сообщили, что имеют право применять силу. Всего в мероприятии принимали участие около 150 человек.

Форум независимых муниципальных депутатов «Муниципальная Россия» должен был пройти 13-14 марта в гостинице «Измайлово». В программу входили лекции оппозиционных политиков о предстоящих выборах и работе депутатов.

Артем Шпек