Мэр Новосибирска поставил прививку от коронавируса

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть привился от COVID-19. Он поставил укол препарата «Гам-КОВИД-Вак».

«Мне не хотелось бежать впереди всех, обгонять врачей, учителей. Им поставлены прививки. Сейчас наступила очередь, когда идет вакцинация поголовно всего населения, и я пришел в нашу поликлинику №1», - сказал градоначальник (цитата по «Новосибирские новости»). Через 21 день необходимо будет поставить вторую дозу препарата (вакцина двухкомпонентная).

По данным областного минздрава от ковида привились около 80 тыс. человек. Всего в регионе выявлено 37 002 случая COVID-19. Выздоровели 33 898 человек, умер 1 521 пациент.

Одним и первых мэров, поставивших прививку от вируса, стал градоначальник Новокузнецка Сергей Кузнецов. Также из сибирских мэров привился и глава Кемерова Илья Середюк.

Артем Шпек