Мэр Лондона и глава МВД Британии раскритиковали полицию за применение силы на протестах

Мэр Лондона Садик Хан и глава МВД Великобритании Прити Пател раскритиковали полицию за работу на акции против насилия в столице. Сотрудники правоохранительных органов применили силу для задержания нескольких участниц.

«Сцены из парка Клэпем-коммон недопустимы. Полиция должна обеспечивать соблюдение коронавирусных законов. Однако из кадров, которые я видел, ясно, что действия полиции были как неоправданны, так и непропорциональны»,— написал мэр в Twitter.

Госпожа Пател заявила, что кадры с акции протеста «вызывают огорчение». «Я запросила у полиции полный отчет о том, что произошло»,— написала глава МВД Великобритании в Twitter.

Люди собрались на демонстрацию из-за убийства 33-летней Сары Эверард. В преступлении подозревают сотрудника Скотленд-Ярда. Днем на акцию приходила жена принца Уильяма Кейт Миддлтон. Вечером полиция заявила, что участники не соблюдают социальную дистанцию и потребовала разойтись.