На Кубани за сутки произошло несколько возгораний мусора

Сегодня, 13 марта, в 14:28 диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по улице Ленина. В 14:32 по прибытию к месту первых пожарных было установлено, что происходит горение мусора. Пожар был локализован на площади 20 кв. м в 14:32, а в 14:35 огонь был полностью потушен. На тушении пожара работали шесть человек личного состава и одна единица техники.

Днем ранее в Анапе мусор горел на площади 400 кв. м в хуторе Чекон. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 08:25. В 15:55 была объявлена локализация пожара. Подано два ствола «Дельта». На тушении работали 12 человек и восемь единиц техники.

Вечером 13 марта произошло горение мусора в станице Марьянской Красноармейского района Краснодарского края. Звонок о пожаре поступил диспетчеру в 19:30. Первые пожарные констатировали горение на общей площади 70 кв. м. В 20:22 была объявлена ликвидация пожара. На его тушении работали четыре человека личного состава и одна единица техники.

Дмитрий Михеенко