В Анапе будут судить владельцев незаконной кальянной

Специалисты управления торговли администрации Анапы совместно с сотрудниками правоохранительных органов рамках межведомственного рейда пресекли деятельность незаконной кальянной. Как сообщили в мэрии курорта, в ночном заведении YAGO, расположенном на центральной улице города, были установлены факты курения кальянов.

Это запрещено федеральным законодательством. На должностных лиц будут составлены административные протоколы по ст. 20.6 КоАП РФ («Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»). Санкции данной статьи предполагают наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб., а на юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. руб.

Материалы будут переданы в суд.

Дмитрий Михеенко