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Пермского правозащитника отпустили из московского ОВД

Пермского правозащитника Дениса Галицкого отпустили из столичного ОВД «Измайлово». Об этом сообщает сам господин Галицкий на своей странице в Facebook. К своему посту он приложил фотографию постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по факту нарушения требования Федерального закона №272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

Как указано в постановлении, Измайловская межрайонная прокуратура Москвы считает, что Денис Галицкий принимал участие в мероприятии общественного движения «Открытая Россия», чья деятельность признана нежелательной на территории РФ. «Дело об административном правонарушении будет рассматриваться мировым судьей номер 299 по району Измайлово города Москвы. Но я написал ходатайство о рассмотрении по месту моего жительства. Пока трудно сказать, где будет рассматриваться дело, но адвокаты говорят, что такое ходатайства в основном удовлетворяется», –пояснил Денис Галицкий “Ъ-Прикамье”.

Денис Галицкий был задержан на форуме «Муниципальная Россия» в Москве вместе с другими организаторами и участниками. Согласно информации, размещенной на сайте ГУ МВД России по Москве, всего в территориальные органы внутренних дел доставлено около 200 человек. В полиции считают, что общественники пытались провести публичное мероприятие с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований, а у значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты. «Кроме этого, среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации», – отмечается в сообщении полиции.

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