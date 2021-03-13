В Краснодаре на торги выставлены квартиры в ЖК «Изумрудный» за 107 млн рублей

ООО «ЦАИ» выставило на открытый аукцион 42 квартиры и два нежилых помещения в подвальном этаже жилого дома по улице Российской, 337 в Краснодаре (ЖК «Изумрудный»). Реализуемое недвижимое имущество принадлежит ЗАО «Проект-Инвест», находящемуся в процедуре банкротства. Торги пройдут 28 апреля. Информация опубликована в ЕФРСБ.

Все жилые и нежилые помещения выставлены на торги отдельными лотами. Реализуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Разброс цен по каждому из лотов составляет приблизительно от 1,8 млн руб. до 3 млн руб. (нежилые помещения – 10,7 млн руб.).

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Проект-Инвест» зарегистрировано в станице Северской в 2010 году, основной вид деятельности - покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Размер уставного капитала компании – 11 тыс. руб., 50% УК владеет Елизавета Стаханова, по 25% принадлежит Константину Лепе и Ивану Мартынюку. В 2019 году выручки у компании не было, чистый убыток составил 2,3 млн руб.

Согласно документам краевого арбитража, наблюдение в отношении застройщика ЗАО «Проект-Инвест» было введено в 2017 году по заявлению банка «Клиентский», предъявившего требования на 265 млн руб. В сентябре 2018 года застройщика признали банкротом.

Дмитрий Михеенко