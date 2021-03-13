Приставы в Ярославле запретили выпускать в рейс самолет

Судебные приставы в Ярославле, выполняя решение арбитражного суда Ярославской области, запретили руководству аэропорта выпускать в рейс самолет, сообщили в пресс-службе регионального УФССП России. Также был наложен запрет на использование двух авиационных двигателей и вспомогательной силовой установки.

В пресс-службе отметили, что в арбитражном суде Ярославской области удовлетворили исковое заявление Росимущества о возвращении своего имущества из незаконного владения иностранной компанией. По информации пресс-службы, приставы применили меры принудительного исполнения судебного решения.

«В Межрайонное отделение судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Ярославской области поступило два исполнительных документа о принятии обеспечительных мер в виде запрета выпуска авиационного рейса, включая таможенное и пограничное обеспечение, а также о запрете использования двух авиационных двигателей “Д-36”»,— говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, прибыв в аэропорт, приставы уведомили должника о том, что возбуждены исполнительные производства. Кроме того, должнику было разъяснено, что если он не выполнит требования, к нему применят меры принудительного характера. В пресс-службе сообщили, что должником в полном объеме выполнены требования, содержащиеся в исполнительных документах.

Антон Антонов