Имущество сочинского застройщика реализуют за 33,4 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Деловой двор» Владимир Мачуга объявил о старте открытых торгов по реализации имущества банкрота. На продажу единым лотом с начальной ценой 33,4 млн руб. выставлено залоговое имущество и право ООО «Деловой Двор» состоящее из нежилых зданий и права аренды, говорится в сообщении Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Уточняется, что судами договор аренды земельного участка признан ничтожным, но право аренды не утрачено.

В частности, под реализацию попадают: станция техобслуживания (99, 7 кв. м), дом культуры (506,9 кв. м), окрасочная камера (48,2 кв. м) и право аренды на земельный участок из земель населенных пунктов, предназначенный для эксплуатации мастерских по ремонту и эксплуатации автотранспортных средств и изготовлению металлоизделий (4755 кв. м). Все объекты расположены в поселке Красная поляна по улице ГЭС-2.

Согласно документам Арбитражного суда Краснодарского края, в 2013 году ликвидатор ООО «Деловой Двор» Моргунова И.А. обратилась в краевой арбитраж с заявлением о признании общества банкротом по признакам ликвидируемого должника. Сумма кредиторской задолженности предприятия составляла 27,2 млн руб. В ноябре того же года «Деловой двор» был признан банкротом по упрощенной процедуре, в отношении него было начато конкурсное производство.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Деловой двор» зарегистрировано в Сочи в 1992 году, как фирма по строительству жилых и нежилых зданий. Уставный капитал общества на 2004 год – 45 руб. Бенефициар компании – Карина Манасян. Убыток общества за 2020 год составил 47 тыс. руб., кредиторская задолженность – 1 млн руб.

Дмитрий Михеенко