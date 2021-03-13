В Рыбинске выбрали логотип к 950-летию города

В городе Рыбинске Ярославской области утвержден логотип празднования 950-летия города, сообщили в пресс-службе городской администрации. В сообщении отмечается, что был проведен конкурс на лучший вариант логотипа.

Победу в конкурсе одержал эскиз логотипа, который предложил художник и краеведом Анатолий Чуля. На логотипе Анатолия Чуля стилизованное изображение рыбы. Логотип будет наноситься на печатную и сувенирную продукцию, а также на афиши мероприятий по случаю 950-летия Рыбинска.

В пресс-службе уточнили, что конкурс по выбору логотипа был проведен в два этапа. Сначала комиссией были отобраны 10 лучших работ из более 50 отправленных на конкурс. Голосование по 10 вариантам было организовано в соцсети «Вконтакте». Всего проголосовали около 6 тыс. человек, из них около 2 тыс. проголосовали за логотип, который создал Анатолий Чуля.

Антон Антонов