Вещи Уинстона Черчилля посещают аукционы

Личную вещь Уинстона Черчилля продали с аукциона за 79 тыс. фунтов. С молотка ушла коробка для хранения сигар. Результат торгов в разы превысил ожидания экспертов. Оценка лота составляла от 5 до 10 тыс. фунтов. Почему предметы, принадлежавшие Черчиллю, неизменно пользуются спросом у коллекционеров? Расскажет Андрей Загорский.

Раритет, предложенный коллекционерам аукционным домом Duke’s в Дорчестере, на вид ничего особенного собой не представляет. Это коробка из розового дерева в стиле ар-деко 12,5 на 38 см. Набор также включал в себя нож для обрезки сигар и собственно сигары, в том числе с надписью «Достопочтенному Уинстону Черчиллю». Их четыре штуки, известно, что они в свое время были преподнесены британскому политику кубинцами и датчанами. В истории лота говорится, что впоследствии он был подарен Черчиллем его камердинеру. На торги же раритет выставила женщина, которая приобрела его 15 лет назад.

Личные вещи Черчилля всегда продаются, что называется, на ура. Так, недавно на аукционе Bellmans неизвестный коллекционер более чем за $54 тыс. приобрел темно-синие вельветовые тапочки, которые Черчилль носил в период своего второго срока пребывания на посту премьера, в 1951-1955 годах. Огромный интерес к личности политика практически гарантирует успех любому аукциону, связанному с его именем, отметил директор аукционного дома ArtSale.info Константин Бабулин: «В коллекционировании личных вещей в первую очередь интерес определяет сама личность. Таких культовых персонажей в истории не так много, как кажется. Черчилль входит как минимум в десятку, а по последним каким-то результатам его продаж я бы сейчас его смело внес в пятерку культовых личностей, частные вещи которого пользуются повышенным спросом у коллекционеров. Чем это может быть обусловлено? Наверное, вкладом в историю. Сюда же попадает Джон Кеннеди, между прочим».

Имя покупателя коробки для хранения сигар, которая ушла с молотка за 61 тыс. фунтов или $85 тыс., аукционный дом не называет. Он мог быть жителем любой страны. Личные вещи Черчилля, особенно имеющие отношение к курению, представляют большой интерес и для коллекционеров в России, отмечает управляющий партнер консьерж-клуба Quintessentially Russia Кирилл Левадный: «В нашей стране, например, курение сигар не является чем-то популярным, но все равно в определенных кругах пользуется спросом. В Москве есть хорошие сигарные клубы, в которых практически всегда полная посадка.

У нас в свое время был запрос на трубку, которая была у Черчилля, нам, к сожалению, не удалось ее найти в открытом доступе».

Кстати, коллекционеры личных вещей знаменитостей сегодня склонны рассматривать свое хобби как инвестиционную деятельность. Вещи Черчилля среди ценителей, скорее всего, будут лишь прибавлять в стоимости, полагает Константин Бабулин: «Вопрос денег. Как мы видим по росту биткойна и еще кое-каких косвенных факторов, в том числе нефти, денег много. Очевидно, их много и у тех, кто любит собирать личные вещи известных людей. Так что здесь много факторов сходится в одну точку. И вот Черчилль здесь оказывается на самом пересечении».

В самом деле, вполне логично предположить, что через какое-то время четыре сигары и коробка для их хранения, принадлежавшие когда-то самому харизматичному британскому политику и самому знаменитому любителю сигар ХХ века, будут стоить целое состояние. Ведь продали же в 2017 году на аукционе в Бостоне 10-сантиметровый остаток кубинской La Corona, которую Черчилль в 1947 году не докурил в парижском аэропорту Ле-Бурже, за $12,2 тыс.