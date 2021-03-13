Ярославская область экспортировала сельхозпродукции на $14,68 млн

По уточненным данным Минсельхоза России, объем экспорта сельскохозяйственной продукции предприятиями Ярославской области в 2020 году составил $14,68 млн, сообщили в региональном департаменте АПК и потребительского рынка. В сообщении отмечается, что ранее министерство сообщало что Ярославская область экспортировала продукции АПК на $13,9 млн,

По данным департамента, продукция агропромышленного комплекса Ярославской области поставляется на рынок США, Польши, Китая, Абхазии, Украины, Казахстана и республики Беларусь. С 2021 года планируется начать экспорт во Вьетнам, страны Африки и Южной Америки. Значительную долю экспортируемых товаров занимают мясо птицы, табачная продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия, сыры. В департаменте отметили, что по сравнению с 2019 годом объем экспорта Ярославской области вырос практически в два раза.

По информации департамента, с начала 2021 года ярославские предприятия АПК отгрузили на внешний рынок продукции на $2 млн. Плановый показатель по экспорту для Ярославской области в 2021 году составляет $12,5 млн. Плановый показатель на 2020 год составлял $14,6 млн.

Дарья Сабаева