«В платье герцогини усмотрели десятки символов»

Обозреватель “Ъ FM” Настя Ройзман рассказывает, какие версии выстроили зрители в связи с образом, который супруга принца Гарри выбрала для интервью Опре Уинфри.

Лотос — как символ возрождения, аквамарин на шее — как символ чистоты: на этой неделе всеобщее внимание было приковано к самой знаменитой королевской паре в мире. После того как на CBS вышло интервью Опры Уинфри с Меган Маркл и принцем Гарри, их заявления разобрали по словам, а образы — до мельчайших деталей. В платье и украшениях герцогини Суссекской усмотрели десятки символов.

Для появления на ТВ девушка выбрала черное-белое платье от Armani стоимостью около $5 тыс. Часть зрителей посчитала, что наряд этот отдаленно похож на шахматную доску. А вот кто кому ставит шах и мат, мнения разделились. Кто-то увидел в платье высказывание о расовой дискриминации (эта тема поднималась в интервью), а кто-то посчитал, что главное в нем — изображение лотоса, который символизирует просветление и возрождение. Даже находясь в заболоченном водоеме, он распускает красивые цветы. Кроме того, платье Меган Маркл напомнило многим наряд Уоллис Симпсон — американки, ради который дядя Елизаветы II Эдуард VIII когда-то отрекся от престола, и, к слову, всю жизнь прожил вне стен королевского дворца.