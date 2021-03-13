«Урал» одержал победу над «Ротором»

Футбольный клуб «Урал» в 22 туре чемпионата Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) победил «Ротор» (Волгоград). Матч проходил на стадионе «Екатеринбург Арена» и закончился со счетом 1:0 (0:0). За ним наблюдали свыше 3,7 тыс. человек.

Единственный мяч на 82 минуте забил лидер «Урала» Эрик Бикфалви.

В первом круге клубы встречались в Волгограде 22 ноября 2020 года, матч завершился вничью — 0:0.

«Урал» сохраняет 12 место в чемпионате, но у него одинаковое количество очков с «Ахматом», который находится на 11 месте. Следующий матч «Урал» проведет 18 марта в Москве в гостях у «Спартака». В Екатеринбурге 4 апреля состоится матч «Урал» - «Арсенал» (Тула).

Николай Яблонский