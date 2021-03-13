Пермский правозащитник задержан на форуме «Муниципальная Россия» в Москве

Пермский правозащитник Денис Галицкий задержан на форуме «Муниципальная Россия» в Москве. Как сообщает «ОВД-Инфо» правозащитник доставлен в ОВД Измайлово. По предварительным данным, всего на форуме полиция задержала более 150 человек. Участники мероприятия утверждают, что полиция объясняет свои действия деятельностью некой «нежелательной организации».

Денис Галицкий был приглашен на форму в качестве эксперта. Как пишет правозащитник на своей странице в Facebook, «мероприятие закончилось через 10 минут после начала». «Вошла полиция, объявила, что мероприятие закончилось и всем надо разойтись, после чего двери заблокировали и сейчас никого не выпускают...», – сообщил господин Галицкий.

Федеральный форум независимых муниципальных депутатов «Муниципальная Россия» был запланирован на 13-14 марта. В программу форума входили лекции оппозиционных политиков о выборах и работе муниципальных депутатов. Мероприятие организовано «Открытой Россией», связанной с Михаилом Ходорковским.