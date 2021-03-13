Шаймиев заявил о давлении Москвы на регионы по языковому вопросу

«Федеральные органы власти, оказав через прокуратуру давление на ход образования на родном языке, через федеральные органы управления образованием ввели новые государственные образовательные стандарты, и в результате объемы преподавания родного языка сократились до трех часов в неделю», — заявил первый президент Татарстана, ныне госсоветник республики Минтимер Шаймиев в интервью татарскому журналу «Безнен мирас» («Наше наследие»), которое в переводе на русский язык опубликовало государственное интернет-издание sntat.ru.

«Слов нет, данная ситуация беспокоит всех нас»,— отметил он.

Минтимер Шаймиев сказал, что методы обучения и воспитания детей в школах в советский период «лучше удовлетворяли потребности народов, проживающих в многонациональной Российской Федерации».

«В последние годы предложенные одностороннем порядке федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) вообще расшатали образовательную систему в стране. Сильно сократились объемы учебно-воспитательных методик с учетом потребностей национального образования на местах, сократилось число преподавателей на родном языке, количество национальных школ»,— считает он.

Напомним, татарский язык преподавали в Татарстане в обязательном порядке как государственный язык республики с начала 1990-х годов. Однако в конце 2017 года по поручению президента России Владимира Путина в школах национальных республик начались проверки: в Татарстане прокуратура потребовала исключить татарский язык из обязательной части учебных планов.

В 2018 году Госсовет направил в Госдуму отрицательный отзыв на поправки в закон «Об образовании», которыми закреплялось добровольное изучение национальных языков. Однако ко второму чтению законопроекта власти республики от претензий отказались. Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая с ежегодным посланием Госсовету в сентябре 2018 года, выразил удовлетворение новой редакцией закона «Об образовании», которая предусматривает «свободный выбор» изучаемого школьниками родного языка. Он констатировал, что предложения республики «услышаны экспертами и федеральными органами власти», а принятые в закон поправки создают «необходимые условия для изучения родных языков народов России».

В настоящий момент обязательное изучение родных языков предусматривает лишь часть учебных планов, закрепленных федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС). Как госязык татарский изучается лишь факультативно.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"