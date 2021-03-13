В Татарстане число привитых «Спутником V» превысило 100 тысяч человек

Минздрав Татарстана сообщил, что с начала вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» привиты 101 428 человек, в том числе 2 123 – за последние сутки. В том числе вторую дозу получили 41 477 человек.
Власти сообщили, что 100-тысячным вакцинированным от COVID-19 стал 45-летний электромонтер Международного аэропорта «Казань» Алексей Иванов.
По данным властей Татарстана, к 13 марта в регионе инфицированы коронавирусом 18 636 человек. Из них выздоровели 15 332 человек, умерли 375 человек.
Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»