В Татарстане за сутки коронавирус обнаружили у 52 человек

Минздрав Татарстана сообщил, что за сутки к 13 марта COVID-19 обнаружили еще у 52 человек. Из них 23 человека госпитализированы, остальные лечатся на дому 29 получают лечение на дому. Таким образом, количество инфицированных коронавирусом жителей республики достигло 18 636 человек.

Среди новых заболевших нет детей и 27 человек – старше 60 лет.

В том числе в Казань зафиксировали 18 случаев заражения, в Набережных Челнах – 15, в Зеленодольском районе – 6, Нижнекамском районе – 3, еще в восьми районах республики – по 1-2 случая за сутки.

Выздоровели за весь период 15 332 человек, из них 87 — за минувшие сутки. Умерли 375 человек.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"