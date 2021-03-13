В Казани разработали методику подсчета заболевших COVID-19 по сточным водам

Казанский федеральный университет (КФУ) запатентовал способ мониторинга заболеваемости COVID-19 в населенных пунктах по анализу сточных вод. Метод позволяет быстро и с погрешностью 2-4% в любой медлаборатории определить количество заболевших среди жителей, заверяет один из разработчиков профессор кафедры прикладной экологии Института экологии и природопользования КФУ Полина Галицкая.

Она пояснила, что для анализа достаточно взять воду из коллектора и исследовать ее, используя «реакцию ПЦР с обратной транскрипцией».

«Зная, сколько человек пользуется канализацией в том или ином доме, микрорайоне или городе, мы можем рассчитать процент заболевших – погрешность составляет всего 2-4 процента», – говорит профессор.

По ее мнению, эта информация позволит властям быстро принимать решения об ограничительных мерах: «переводить ли сотрудников организаций и студентов на "удаленку", закрывать ли магазины, детские сады, школы».

По данным властей Татарстана, к 13 марта в регионе были инфицированы коронавирусом 18 636 человек.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"