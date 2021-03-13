В Краснодарском крае 127 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки на Кубани зарегистрировано 127 новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии в регионе коронавирус был выявлен у 40 223 человек, включая 2769 детей, сообщили в краевом оперативном штабе.

В числе зараженных 54 мужчины и 73 женщины в возрасте до 89 лет. Кроме того, коронавирус выявлен у семи несовершеннолетних, младшему из которых восемь месяцев.

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Краснодаре (34 положительных теста), Анапе (13), Геленджике (девять), Новороссийске (семь), Сочи (шесть), а также в Туапсинском, Северском и Тихорецком районах (по пять пациентов). Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 708,7.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, по состоянию на 13 марта выписано 35 055 пациентов (133 – за последние сутки). 2108 человек умерли. 65 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще четверо – на ЭКМО. 1032 жителя с COVID-19 сейчас лечатся в стационарах, 2028 – на дому.

Днем ранее в Краснодарском крае было зарегистрировано 130 случаев коронавирусной инфекции, в Краснодаре – 34.

За последние сутки в России зарегистрировано 9908 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это на 1,16% больше, чем выявили накануне — 9794. Общее число заразившихся в стране достигло 4 380 525.

Умерли за сутки 475 человек, накануне — на 2,26% больше (486). С начала пандемии зафиксировано 91 695 летальных случаев. Выздоровели 12 868 человек, всего — 3 985 897.

Дмитрий Михеенко