В Ярославской области еще четыре человека умерли от коронавируса и 110 заболели

В Ярославской области за прошедшие сутки произошло еще четыре смерти от коронавирусной инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб. По данным оперативного штаба, в регионе в течение последних суток было зафиксировано 110 новых случаев заболевания COVID-19. За это же время в области 130 человека выздоровели и выписаны из больниц.

По сведениям на 13 марта всего в Ярославской области с начала пандемии коронавирусной инфекции выявлено 34364 случая заболевания COVID-19. Из общего числа заболевших коронавирусом 33055 человек вылечились. 447 пациентов, болевших коронавирусом, умерли.

Антон Антонов