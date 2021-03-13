Ярославец перевел мошенникам 270 тысяч рублей не послушав полицейского

В Кировском районе Ярославля произошел очередной случай телефонного мошенничества, в результате которого 73-летний мужчина лишился более 270 тыс. руб., сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По данным пресс-службы, пенсионер перевел мошенникам деньги находясь рядом с полицейским. Сотрудница правоохранительных органов заметила у банкомата пенсионера, разговаривающего по телефону, после чего поинтересовалась нужна ли ему помощь и предупредила о возможных действиях мошенников. Мужчина от помощи отказался, сказав, что общается по телефону с дочерью, которой переводит денежные средства.

Позже он обратился с заявлением в полицию по факту мошенничества. Пенсионер рассказал, что ему позвонил неизвестный, и представившись сотрудником одного из банков сообщил, что с его банковского счета неизвестные пытались списать деньги. Для раскрытия мошенничества, по словам звонившего, пенсионеру необходимо было предоставить реквизиты банковской карты. Пенсионер сообщил мошенникам данные своей карты и с его банковского счета были списаны денежные средства в сумме 34 тыс. руб.

Затем пострадавшему позвонили другие неизвестные люди, представившиеся сотрудниками полиции. Они убедили пенсионера якобы для помощи в поимке мошенников, снять все денежные средства со своего банковского счета и перевести их на «безопасные» счета через банкомат. Следуя инструкциям мошенников, пенсионер перевел 240 тыс. руб. Общий ущерб составил более 270 тыс. руб.

В пресс-службе УМВД уточнили, что в настоящее время по данному факту мошенничества проводится проверка.

Дарья Сабаева